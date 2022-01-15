Энергетики возвращают свет в обесточенные поселки Волгоградской области





Силы и средства, направленные на восстановление электроснабжения в северных районах Волгоградской области, а также в Городище, в селе Песковатка и на острове Сарпинский существенно увеличены. В настоящее время последствия непогоды устраняют 171 специалистов в составе 63 бригад, задействовано 112 единиц техники, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россетти-Юг».



Перебои с электричеством начались 14 января из-за штормового ветра с порывами до 30 м/с и сильного снега. Ураган и обильные осадки продолжаются в регионе до сих пор и вызывают новые нарушения. Выявление и устранение повреждений также осложняют и снежные заносы на дорогах.

