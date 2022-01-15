В Волгоградской области стремительно растет заболеваемость Covid-19





В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 207 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее количество заболевших было меньше – 189 человек.

На фоне роста заболеваемости увеличилась и смертность от вируса в регионе. За сутки он унес 17 жизней. Всего уже 5772 жителей Волгоградской области не справились с этим заболеванием. Выписали из больниц 81 человек.







