Covid-19

В Волгоградской области стремительно растет заболеваемость Covid-19

Covid-19 15.01.2022 12:30
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15.01.2022 12:30


В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 207 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее количество заболевших было меньше – 189 человек. 
На фоне роста заболеваемости увеличилась и смертность от вируса в регионе. За сутки он  унес 17 жизней. Всего уже 5772 жителей Волгоградской области не справились с этим заболеванием. Выписали из больниц  81 человек. 


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