Жители Волгоградской области стали меньше пить в новом году

Общество 11.01.2022 18:33
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11.01.2022 18:33
В Волгоградской области в начале этого года было зафиксировано меньше случаев госпитализации жителей региона с отравлением алкоголем либо алкогольными психозами по сравнению с прошлогодним периодом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Так, в разгар праздников в токсикологический центр 25-й больницы с 31 декабря по 9 января поступило 6 человек. Годом ранее в аналогичный период с алкогольным отравлением было госпитализировано 8 человек. Также в областной наркологический диспансер с алкогольными психозами в этом году попали на 23% пациентов меньше, чем в начале 2021 года. В облкомздраве отмечают, что на протяжении 4-5 лет в период новогодних праздников в регионе наблюдается положительная тенденция к снижению количества обращений волгоградцев в наркологический диспансер с проблемами алкогольного запоя. В ведомстве подчеркнули, что положительная динамика указывает на формировании культуры здорового образа жизни среди населения Волгоградской области.
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