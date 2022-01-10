В Волжском сократили количество рейсов пяти автобусов





МУП «Волжская автоколонна 1732» с сегодняшнего дня сокращает количество нескольких автобусных маршрутов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предприятия, речь идет об автобусном маршруте №24, а также автобусов, которые курсируют до предприятий химкомплекса - №35 «ЛПК-Сибур Волжский», №7 «Пл.Строителей-Сибур Волжский», №21 – "32 мкр-Сибур Волжский» и №30 – «37 мкр-ТЭЦ-1». В частности, если автобус №30 ранее делал 22 рейса в день, то теперь – всего 9.

Ранее в декабре в Волжском Волгоградской области сократили количество рейсов автобуса №2у, а также трамваев №1,3 и 7.



