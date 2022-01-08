В Волгоградской области коронавирусом заболели ещё 183 человека





Суточная заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает снижаться: за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 183 человек. Днем ранее заболели 187 волгоградцев, 1 января вирус диагностировали у 249 пациентов. Месяц назад заболеваемость находилась на уровне 400 человек в сутки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Уменьшается и число смертей от осложнений COVID-19: за сутки скончались 14 жителей Волгоградской области – это минимум за последние три месяца. За сутки выздоровели от коронавируса 178 пациентов. С марта 2020 года в Волгоградской области ковидом заразились 130,8 тысяч жителей, выздоровели 121,1 тысяча пациентов, умерли 5661 человек.