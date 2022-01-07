Рождественский забег в Волгограде не отменили из-за гололеда





Сегодня в Волгограде состоится традиционный «Рождественский забег». В этом году мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Для участников спортивного мероприятия будут доступны две дистанции – для тех, кто хочет разнообразить новогодние каникулы, привести себя в спортивную форму после застолий или просто отдохнуть всей семьей подойдет дистанция в 1 километр. Приветствуется наличие у участников новогоднего костюма сказочного или фантастического персонажа. Более подготовленные волгоградцы смогут принять участие в забеге на 5000 метров. Каждый спортсмен получит на финише памятную медаль. Главное условие для участия в забеге – допуск от врача, а также наличие хорошего настроения. Организаторами мероприятия выступает ВРОО «Волгоградский марафон» при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда.Старт для участников костюмированного забега будет дан у снежных горок вблизи стадиона «Волгоград Арена» в 12.00. На дистанцию в 5 000 метров участники выйдут в 12.20. Маршрут пробега пройдет вдоль Волги, по одной из аллей парка. Подведение итогов и награждение победителей состоится в 13.00.Все мероприятия организованы в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора: горожанам и гостям города необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах и придерживаться социальной дистанции, напомнили в мэрии.Между тем, сейчас в Волгограде не самые благоприятные условия не то, что для бега, но и для передвижения из-за гололеда. Однако в мэрии заверили, что трассы для любителей-спортсменов обработаны и безопасны.