В Волгоградской области зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом

Covid-19 06.01.2022 12:51
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06.01.2022 12:51
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксирован 191 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Такое количество новых заболевших фиксировалось последний раз полгода назад. Однако в регионе по-прежнему умирают люди от этой инфекции. Так, сообщается еще о 17 умерших. Всего в Волгоградской области уже 5631 человек скончались от COVID-19.
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