Мэрия Волгограда принимает жалобы на «скользкую» тему

Общество 05.01.2022 13:15
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05.01.2022 13:15
Горячая линия по гололеду продолжает работать в Волгограде. Как сообщили в администрации города, по номеру (8442) 33-63-92 жители могут сообщить, где работы по ликвидации гололедицы проводятся недостаточно эффективно.
Образование на тротуарах ледяной корки спровоцировали резкие колебания температуры наружного воздуха от «плюса» к «минусу». На общественных территориях, в том числе в парках, скверах, главных районных улицах, работу при помощи спецтехники ведут сотрудники районных МБУ ЖКХ. На второстепенных пешеходных дорожках, где очистка от снежной «каши» еще не завершена в полном объеме, участки будут дополнительно посыпаны песком.
Дорожные службы также продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения на проезжей части. С помощью тяжелой спецтехники бригады продолжают активный вывоз ранее сформированных снежных валов с улиц города. Работы организованы во всех районах города и будут идти в том числе на протяжении всех праздничных дней.
В мэрии отмечают, что обслуживать дворовые территории должны управляющие компании – в обязанности УК и ТСЖ входит обработка подходов к подъездам, пешеходных зон и внутриквартальных проездов.
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