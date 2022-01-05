Мэрия Волгограда принимает жалобы на «скользкую» тему





Горячая линия по гололеду продолжает работать в Волгограде. Как сообщили в администрации города, по номеру (8442) 33-63-92 жители могут сообщить, где работы по ликвидации гололедицы проводятся недостаточно эффективно.

Образование на тротуарах ледяной корки спровоцировали резкие колебания температуры наружного воздуха от «плюса» к «минусу». На общественных территориях, в том числе в парках, скверах, главных районных улицах, работу при помощи спецтехники ведут сотрудники районных МБУ ЖКХ. На второстепенных пешеходных дорожках, где очистка от снежной «каши» еще не завершена в полном объеме, участки будут дополнительно посыпаны песком.

Дорожные службы также продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения на проезжей части. С помощью тяжелой спецтехники бригады продолжают активный вывоз ранее сформированных снежных валов с улиц города. Работы организованы во всех районах города и будут идти в том числе на протяжении всех праздничных дней.

В мэрии отмечают, что обслуживать дворовые территории должны управляющие компании – в обязанности УК и ТСЖ входит обработка подходов к подъездам, пешеходных зон и внутриквартальных проездов.



