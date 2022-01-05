



К централизованному питьевому водоснабжению в текущем году в Волгоградской области подключат 13 тысяч жителей. Как сообщили в областном комитете ЖКХ, это станет возможным благодаря завершению строительства и реконструкции четырех объектов водоснабжения в Ленинске, Петров Вале, Серафимовиче и Палласовском районе.

Так, в 2022 году завершится строительство системы водоснабжения городского поселения Петров Вал Камышинского района, реконструкция водозаборных сооружений в Ленинске и станции подготовки воды производительностью 4000 м3/сутки городского поселения г. Серафимович Волгоградской области.

В текущем году начнется и завершится реконструкция трубопроводной сети до Ромашковского сельского поселения Палласовского района, насосных станций I-го, II-го и III-го подъемов и трубопроводной сети до Ромашковского сельского поселения.

Еще два объекта со сроком реализации в 2023-2024 годах начнут строиться. Это очистные сооружения водопровода в п.Береславка Калачевского района. Их реконструкцию планируют завершить через год. Два года отведено на другой проект - реконструкцию системы водоснабжения г. Котово на территории Даниловского и Котовского районов Волгоградской области. Это третий этап строительства, в который входят сооружения для очистки воды и эксплуатации водовода.

Отмечается, что все контракты были заключены еще в 2021 году.

Объекты строятся и реконструируются в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».



