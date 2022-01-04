Мэрия Волгограда отчиталась о ночной работе





Дорожная спецтехника муниципальных предприятий Волгограда работала на городских дорогах на протяжении всей ночи, сообщает мэрия.

В первой половине ночи комбинированные дорожные машины обрабатывали реагентами магистрали для предотвращения образования снежного наката. А после перехода температуры атмосферного воздуха к положительным отметкам, дорожные службы перешли к очистке пешеходных переходов и остановочных карманов от наледи и снега. Муниципальные предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района», как сообщается, проводят работы по расчистке ливневой канализации от снежной шуги для эффективного отвода дождевых и талых вод. Дорожники по необходимости обрабатывают улицы песко-соляной смесью.

Отмечается, что с учетом прогнозируемого в течение суток понижения температуры наружного воздуха до отрицательных значений дорожные службы готовы оперативно выйти на очередную обработку противоголодедными реагентами городских дорог.



