Мэрия Волгограда отчиталась о ночной работе

Общество 04.01.2022 09:41
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04.01.2022 09:41
Дорожная спецтехника муниципальных предприятий Волгограда работала на городских дорогах на протяжении всей ночи, сообщает мэрия.
В первой половине ночи комбинированные дорожные машины обрабатывали реагентами магистрали для предотвращения образования снежного наката. А после перехода температуры атмосферного воздуха к положительным отметкам, дорожные службы перешли к очистке пешеходных переходов и остановочных карманов от наледи и снега. Муниципальные предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района», как сообщается, проводят работы по расчистке ливневой канализации от снежной шуги для эффективного отвода дождевых и талых вод. Дорожники по необходимости обрабатывают улицы песко-соляной смесью.
Отмечается, что с учетом прогнозируемого в течение суток понижения температуры наружного воздуха до отрицательных значений дорожные службы готовы оперативно выйти на очередную обработку противоголодедными реагентами городских дорог.
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