Волгоградцы зарядили губернатора Бочарова новогодним настроением











В первый день нового 2022 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, как и сотни волгоградцев, успел не только поработать , но и прогуляться по украшенному новогоднему Волгограду. Глава региона посетил площадь Металлургов в Краснооктябрьском районе и парк «Раздолье», где установлена главная елка и проходят праздничные гуляния, сообщает ИА «Высота 102».

В пойме Царицы Бочаров посмотрел новогоднее шоу Снежков и Дедушки Мороза, пообщался и сфотографировался с волгоградцами, преисполненными новогодним настроением и готовыми делиться им с окружающими. На один из снимков даже попал милый пушистый пёс – сначала четвероногий постеснялся дать лапу губернатору, но ради совместной фотографии всё же протянул ее первому лицу региона.

Напомним, праздничные мероприятия к Новому Году и Рождеству организованы в парках «Раздолье» и «Сказка», в Комсомольском саду, ЦПКиО, на общественных пространствах Советского, Кировского, Красноармейского, Тракторозаводского и Дзержинского районов. Праздничные фотозоны открыты во всех районах Волгограда.