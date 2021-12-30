В Волгоградской области за два года умерли более 68 тысяч человек

Общество 30.12.2021 11:03
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30.12.2021 11:03
Новые шокирующие данные опубликовал Росстат о демографической ситуации в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, за январь-октябрь 2021 года из жизни ушли 37897 человек. За аналогичный период 2020 года – 30635 человек. Таким образом, за два года количество умерших превысило 68 тысяч человек.По данным Росстата, в регионе за январь-октябрь 2021 года родились 16241 человек. За аналогичный период 2020 года на свет появилось больше младенцев – 16266. На основании сопоставления данных о рождаемости и смертности в Росстате определили естественную убыль населения Волгоградской области – минус 21656 человек. В 2020 году этот показатель был не таким «убийственным» - 14369 человек.
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