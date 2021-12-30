Общество 30.12.2021 09:24
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30.12.2021 09:24
Находившийся накануне в Михайловке губернатор Андрей Бочаров сегодня отдал дань памяти погибшим в страшных терактах 29 и 30 декабря 2013 года в Волгограде. Глава региона возложил цветы к памятнику возле железнодорожного вокзала и почтил минутой молчания убитых террористом пассажиров троллейбуса №15а, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Напомним, 29 декабря 2013 года террорист-смертник прошел на железнодорожный вокзал Волгограда и взорвал себя, в результате чего погибли 18 человек. На следующий день был подорван троллейбус, ехавший по улице Качинцев в Дзержинском районе. Жертвами этого теракта стали 16 человек. В память о них сегодня пройдет возложение цветов у мемориального знака напротив Качинского рынка.
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