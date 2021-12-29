



Трехлетняя программа по комплексному развитию города Михайловка в Волгоградской области обойдется бюджету региона в 2 миллиарда рублей. Половину этой суммы потратят уже в следующем году, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Кроме денежных средств, на реализацию программы чиновникам предстоит потратить немало моральных и физических сил. «Работа делается не для «галочки»: главе Михайловке придётся пахать вместе со всеми его коллегами», – сказал губернатор Андрей Бочаров в ходе сегодняшнего визита в Михайловку.

Средства пойдут на строительство крытого ледового катка, Центра культурного развития, современного инфекционного корпуса, сердечно-сосудистого центра с отделениями диагностики, лечения и реабилитации в Михайловке. За счет этих денег откроется офис врача общей практики в Сидорах, школа на 250 мест в Отрадном, отремонтируют михайловскую объездную дорогу и ещё десяток дорожных объектов. Власти также планируют улучшить качество водоснабжения, модернизировать освещение в населённых пунктах, приобрести спецтехнику для нужд поселений и привести в порядок михайловскую автостанцию. В трехлетнем плане – создание новых общественных пространств, организация мероприятий для предпринимателей и молодёжи. Начало реализации программы развития будет приурочено к юбилею Михайловки – в следующем году город отметит 260-летие.

До заседания оргкомитета по реализации программы губернатор Андрей Бочаров проинспектировал объекты, состояние которых вызвало у него нарекания минувшим летом. В частности, глава региона побывал на стройплощадке детсада на 220 мест в центре Михайловки – его достроят до 1 мая 2022 года. На улице 2-й Краснознаменской, благоустройство которой Бочаров жестко раскритиковал в июле, завершились все работы. Здесь также расширили проезжую часть, укрепили обочины, нанесли разметку, отремонтировали ливневку и поставили новые остановки.