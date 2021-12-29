В Волгограде вычислили самозванца в сети ювелирных магазинов

Общество 29.12.2021 10:49
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29.12.2021 10:49
Недобросовестную конкуренцию среди ювелирных магазинов выявили волгоградские антимонопольщики. Как сообщили в УФАС России по Волгоградской области, ранее по заявлению крупной ювелирной сети АО "1 Ювелирная сеть", работающей под брендом "АДАМАС"/"ADAMAS", было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, связанного с недобросовестной конкуренцией в форме смешения с конкурентом.
Напомним, что ранее заявитель обнаружил в центре Волгограда по адресу: ул. Мира, 18 ювелирный магазин с вывеской "ADAMS", похожей до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком заявителя. Отличие было только в отсутствии одной буквы. Магазин не принадлежал к фирменной розничной сети заявителя, а также не работал с ним по франшизе. Примечательно, что ранее в месте нахождения магазина ответчика работал магазин заявителя и прежние покупатели сети "Адамас" при общей схожести стиля магазина могли не заметить разницы в вывеске и спутать различные магазины, что видно на фотографиях.
Волгоградское УФАС вынесло решение о признании факта нарушения п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции (смешение с конкурентом). Поскольку доказательств прекращения использования обозначения, сходных до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "ADAMAS" представлены не были, нарушителю выдано предписание о прекращении нарушения.
Материалы дела будут переданы должностному лицу антимонопольного органа для возбуждения административного дела по ст. 14.33 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за акт недобросовестной конкуренции.
Фото: УФАС России по Волгоградской области
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