В Волгограде пробки достигли 10 баллов

Общество 29.12.2021 08:48
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29.12.2021 08:48
Волгоград после ночного снегопада встал в 10-балльных пробках – это максимально сложная дорожная ситуация. Огромные заторы образовались на Первой и Второй продольных магистралях в Краснооктябрьском районе, на улице 39-й Гвардейской, в Центральном районе на пересечении улиц Невской и Рокоссовского. В Советском районе почти полностью встало движение на проспекте Университетском, пробки образовались на выезде с микрорайона Тулака.
Пробка собралась на Второй продольной в Кировском районе от улицы Курчатова до улицы Кирова. В Красноармейском районе чрезвычайно загруженных участков дорог нет, по данным сервиса Яндекс.Карты.
Волгоградцев убедительно просят без необходимости не выезжать на своем личном транспорте и отдать предпочтение общественному – линии движения автобусов, трамваев и троллейбусов расчищены. Водителям, которые до сих пор не «переобули» свои автомобили, лучше вообще забыть на время о них.
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