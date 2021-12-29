В Волгограде пробки достигли 10 баллов





Волгоград после ночного снегопада встал в 10-балльных пробках – это максимально сложная дорожная ситуация. Огромные заторы образовались на Первой и Второй продольных магистралях в Краснооктябрьском районе, на улице 39-й Гвардейской, в Центральном районе на пересечении улиц Невской и Рокоссовского. В Советском районе почти полностью встало движение на проспекте Университетском, пробки образовались на выезде с микрорайона Тулака.





Пробка собралась на Второй продольной в Кировском районе от улицы Курчатова до улицы Кирова. В Красноармейском районе чрезвычайно загруженных участков дорог нет, по данным сервиса Яндекс.Карты.

Волгоградцев убедительно просят без необходимости не выезжать на своем личном транспорте и отдать предпочтение общественному – линии движения автобусов, трамваев и троллейбусов расчищены. Водителям, которые до сих пор не «переобули» свои автомобили, лучше вообще забыть на время о них.