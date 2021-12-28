РУСАЛ направил 11,6 млрд рублей в 2021 году на социальные программы

Общество 28.12.2021 11:47 Новости компаний
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28.12.2021 11:47 Новости компаний
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подводит итоги социальной программы, нацеленной на повышение качества жизни сотрудников и их семей, за 2021 год. На эти цели компания направила 11,6 млрд рублей.
В 2021 году РУСАЛ дважды повысил зарплату сотрудникам российских предприятий: в начале года в зависимости от специальностей на 10-20%, в сентябре – ещё на 10%. Теперь на всех предприятиях РУСАЛа зарплаты значительно выше средних по регионам.
Кроме того, в декабре компания выплатила рабочим премии, которые составила 100% от средней зарплаты. Программа действует четвертый год подряд. Размер премии зависит от фактически отработанного в 2021 году времени каждого конкретного работника без дополнительных ограничений по стажу.
Помимо повышения зарплат и выплат премий РУСАЛ постоянно индексирует затраты на льготы и социальный пакет для сотрудников. Ежегодно компания увеличивает дотации на питание на 10-15%.
Традиционно РУСАЛ уделяет большое внимание охране здоровья. Всем сотрудникам компании предоставляется полис ДМС или возможность бесплатно лечиться в корпоративных медицинских центрах.
На предприятиях организована добровольная вакцинация от коронавируса, которая проводится в государственных поликлиниках или в филиалах Медицинского центра РУСАЛа. Всего вакцинировано более 85% персонала, а коллективный иммунитет сотрудников компании превысил отметку в 90%.
Кроме того, РУСАЛ продолжает оказывать поддержку семи «Медицинским центрам помощи и спасения», построенным в 2020 году на средства компании в Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете, Саяногорске и Краснотурьинске. Общие затраты компании на борьбу с пандемией коронавируса в 2020-2021 гг. составили 8 млрд рублей.
Для обеспечения сотрудников комфортным жильем компания в этом году построила и сдала два многоквартирных дома в Тайшете. Всего строится микрорайон из семи зданий на 584 квартиры. Оставшиеся пять домов будут сданы в следующем году. Все квартиры сдаются «под ключ», полностью меблированы и снабжены комплектом бытовой техники.
Также в регионах продолжает действовать жилищная программа, которая позволяет работнику на беспрецедентных условиях приобрести свое жилье в городе – 0% первоначальный взнос. При этом 50% ежемесячного платежа, включая и проценты, и основное тело долга, платит компания.
В этом году компания приступила к созданию современных микрорайонов в сибирских городах, где расположены предприятия РУСАЛа. Это уникальный проект, так как жилье будет существенно выше классом имеющегося в населенных пунктах и соответствовать всем современным тенденциям формирования комфортной городской среды. На средства РУСАЛа в семи городах будут построены целые кварталы, состоящие из 5-8 этажных домов, школ, детских садов и всей необходимой для полноценной жизни и отдыха инфраструктурой – игровыми и спортивными площадками, рекреационными зонами, подземными парковками и т.д. По таким проектам жилье будет построено в Красноярске, Ачинске, Дивногорске, Братске, Шелехове, Тайшете и Саяногорске. Ориентировочные сроки ввода первых очередей домов – III-IV кварталы 2024 года.
«Социальная программа РУСАЛа охватывает все регионы, в которых работает компания, и не ограничивается только помощью сотрудникам. Наша цель – создать максимально комфортные условия жизни и городскую среду везде, где расположены наши предприятия. Именно поэтому РУСАЛ ежегодно занимается благоустройством парков, скверов и других общественных пространств, реконструирует набережные, стадионы, строит школы, детские площадки и сады. Для реализации проектов мы привлекаем лучших экспертов в области урбанистки и градостроения», – сказала заместитель генерального директора РУСАЛа по управлению персоналом Наталья Альбрехт.
Напомним, что традиции реализации социальной политики компании заложены еще ее основателем – Олегом Дерипаска.
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).
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