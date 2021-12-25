

Двоих заключенных, сбежавших из волгоградской колонии, задержали сегодня в Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГИБДД по Ростовской области, утром на 167 км автодороги «Котельниково-Песчанокопское» сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Рено» под управлением 28-летнего водителя. В салоне также находилось двое пассажиров. При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области. Сотрудники полиции совместно с представителями ФСИН доставили задержанных в отдел полиции ОМВД России по Сальскому району.

Ранее о побеге территории колонии-поселения №3 в Кировском районе Волгограда двоих осужденных сообщили в УФСИН. 23-летний Георгий Вязовиков и 19-летний Дмитрий Корней совершили побег ночью. Георгий Вязовиков был осужден в октябре 2020 года в Краснодаре к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за кражи и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Дмитрий Корней осужден в июне 2021 года приговором Армавирского городского суда Краснодарского края за кражи к 3,5 годам колонии-поселения.





