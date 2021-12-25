В Волгоградской области подорожали ингредиенты для новогодних салатов





Продукты, которые используют для приготовления традиционных салатов на Новый год, подорожали в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, средняя стоимость свеклы выросла на 2,26% и составила 43,92 рубля за кг. Стали дороже колбаса вареная (на 0,48%) – 343,55 рубля за кг, картофель – на 0,18% (43,81 рубля за кг). Также подорожали и яйца – на 1,89% - до 79,30 рублей за десяток.

Напомним, ранее в Волгоградстате подсчитали, что приготовление салата оливье обойдется жителям региона в 327 рублей.