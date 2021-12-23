Директора лесничества в Волгоградской области оштрафовали за госзадание

Общество 23.12.2021 14:54
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23.12.2021 14:54
За нарушение порядка формирования государственного задания наказан директор СГБУ ВО "Быковское лесничество" в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, проверкой надзорного ведомства установлено, что государственное задание №3, утвержденное приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, не было размещено на официальном сайте bus.gov.ru., который предназначен для повышения открытости и доступности сведений о государственных и муниципальных учреждениях, их деятельности, а также об их имуществе.
В отношении директора лесничества было возбуждено административное производство по ч.1 ст. 15.15.15 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 10 000 рублей.
Решение в законную силу пока не вступило.
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