



Суд в Волгограде обязал комитет физической культуры и спорта Волгоградской области компенсировать матери юной пловчихи расходы на проезд и проживание дочери на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Иск в интересах девочки и ее матери подавала прокуратура Центрального района после жалобы волгоградки, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По действующему законодательству проезд, питание и проживание сборных команд Волгоградской области по различным видам спорта должны оплачиваться из регионального бюджета. Однако женщине, чья дочь выступала на всероссийских соревнованиях по плаванию, отказали в возмещении расходов.

После обращения волгоградки в прокуратуру дело дошло до суда, где мировой судья участка №118 Центрального судебного района удовлетворил исковые требования в полном объёме. «По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокурором на контроль», – сообщила Оксана Черединина.