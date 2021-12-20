Общество

В Волгограде сотрудники УФСБ в профессиональный праздник возложили цветы

Общество 20.12.2021 13:01
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20.12.2021 13:01


Сегодня сотрудники и ветераны органов госбезопасности отмечают свой профессиональный праздник. В Волгограде руководство, ветераны и сотрудники УФСБ России по региону возложили цветы к памятнику воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда - защитникам города в 1942-1943 годах.

В преддверии дня работника органов безопасности в здании УФСБ во взаимодействии с музеем-панорамой "Сталинградская битва" открылась выставка "Щит и меч Сталинграда: органы НКВД на защите города". Здесь представлены архивные документы УФСБ о контрразведывательной деятельности УНКВД в 1942 году: справки о задержанных и разоблаченных агентах германской разведки, характеристики форм, методов и направлений работы агентуры иностранных разведок в период Великой Отечественной войны в Сталинградской области в 1941-1943 г.г., докладная записка начальника УНКВД СССР по Сталинградской области Воронина А.И. Военному Совету Сталинградского фронта о деятельности оперативно-боевых групп и сотрудников НКВД по Сталинградской области, а также справки по делам военнопленных германской армии.

Профессиональный праздник сотрудников спецслужб 20 декабря 1995 года был установлен указом президента. Эта дата выбрана неслучайно. 20 декабря 1917 года Совет народных комиссаров в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем издал декрет о Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая стала прообразом современных органов безопасности.

Первым руководителем ВЧК РСФСР был назначен Феликс Дзержинский, ставший символом советских спецслужб на долгие годы. Именно ему приписывают слова о том, что чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. 
Со времени создания силовая структура сменила несколько названий - ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ.  Все эти годы, с самого зарождения по настоящее время, несмотря на смену названий, сотрудники советских и российских органов безопасности стояли и стоят на защите интересов Российской Федерации и выполняют задачи в пределах своей компетенции.
Фото: УФСБ России по Волгоградской области

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