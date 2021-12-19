Общество

Нелетный день: в аэропорту Волгограда задерживаются авиарейсы

Общество 19.12.2021 17:08
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19.12.2021 17:08


Четыре авиарейса на прилет и столько же на вылет задерживаются в аэропорту Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта, задерживаются самолеты из Перми и Усинска. В этой связи они не могут вылететь по расписанию из Волгограда. Расчетное время на прилет пока установлено на 19:00, вылет на 20:00. Еще два авиарейса задерживаются из Челябинска и Омска. Прибытие самолетов запланировано на 19:00, тогда как по расписанию они должны были приземлиться в Волгограде еще в первой половине дня – в 11:20. А в 12:10 из Волгограда должны были отправиться самолеты в Сургут и Казань, но расчетное время вылета сдвинулось на 19:30. По предварительной информации, задержки рейсов связаны с техническими сложностями.
Из-за снегопада в Москве сегодня задерживались самолеты из столицы. В настоящее время сбоя в расписании в этом направлении на онлайн-табло волгоградского аэропорта не отмечено. 

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