Пятеро волгоградцев остаются в больнице Саратова после ДТП с автобусом из Жирновска

Общество 19.12.2021 10:07
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19.12.2021 10:07
Врачи городской больницы Саратова №1 перевели на амбулаторное лечение 19-летнюю девушку и 31-летнего мужчину, пострадавших в результате ДТП с автобусом «Жирновск – Саратов». Еще один 22-летний пассажир отказался от госпитализации после осмотра врачами, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
В настоящее время госпитализированы пятеро пострадавших, один из них в тяжелом состоянии, все жители Волгоградской области. Волгоградский облздрав по поручению губернатора Андрея Бочарова находится в постоянном контакте с профильным саратовским ведомством.
Напомним, днем 18 декабря во Фрунзенском районе города Саратова рейсовый автобус «Жирновск – Саратов» врезался в несколько автомобилей и ограждение двора многоквартирного дома. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза при спуске с горы. В салоне транспорта в момент ДТП находились 19 человек. Прокуратура Саратовской и Волгоградской областей организовали проверку по факту произошедшего. Так, надзорное ведомство проверит деятельность организации-перевозчика, зарегистрированной на территории города Жирновск Волгоградской области. Будет дана правовая оценка обоснованности выпуска автобуса в рейс, его технического состояния, наличия соответствующей разрешительной документации.
Фото: СУ СКР по Саратовской области.
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