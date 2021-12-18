Происшествия

Автобус сбил пешехода на юге Волгограда

Происшествия 18.12.2021 12:12
0
18.12.2021 12:12


Водитель автобуса «ЛиАЗ» сбил пешехода в Красноармейском районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером. Пассажирский автобус под управлением 53-летнего водителя двигался со стороны бульвара Энгельса. На проспекте Героев Сталинграда около дома №49 под колеса автобуса попал 40-летний пешеход. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Происшествия
18.12.2021 12:29
Происшествия 18.12.2021 12:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2021 09:52
Происшествия 18.12.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2021 11:57
Происшествия 17.12.2021 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2021 11:44
Происшествия 17.12.2021 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2021 10:42
Происшествия 17.12.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2021 14:39
Происшествия 16.12.2021 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2021 11:22
Происшествия 16.12.2021 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2021 17:55
Происшествия 15.12.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2021 11:24
Происшествия 15.12.2021 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2021 11:17
Происшествия 15.12.2021 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2021 15:01
Происшествия 14.12.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2021 14:37
Происшествия 14.12.2021 14:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2021 11:13
Происшествия 14.12.2021 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2021 10:53
Происшествия 14.12.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2021 16:12
Происшествия 13.12.2021 16:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:40
Оказание услуг ГИБДД в регионах приостановлено из-за технического сбояСмотреть фотографии
12:29
«Ехал напролом»: авария с черным внедорожником в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Автобус сбил пешехода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области изменился уровень коллективного иммунитета к COVID-19Смотреть фотографии
11:10
Под Волгоградом 30 человек переехали из трущоб в новостройкуСмотреть фотографии
10:57
«Мокрый» снегопад ожидают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Новую вакцину от COVID-19 протестировали на кроликах в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
На АЗС в Волгоградской области потушили пожар: есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
В природном парке Волгоградской области пересчитали краснокнижного зверькаСмотреть фотографии
20:34
Селянин в Волгоградской области зарезал собутыльника из-за оскорбленияСмотреть фотографии
19:44
«Горим и тонем»: в Волгограде жильцы разваливающегося барака взмолились о расселенииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Волжанам грозит транспортный коллапс из-за исков чиновников к УФАССмотреть фотографии
17:26
В Волгограде задержали обкрадывающих пенсионеров «соцработников»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Авиаполк поделился кислородом с COVID-пациентами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:13
Власти Волгограда спустят в унитазы более 1 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:20
Сотрудники АО «КАУСТИК» получили награды за победу и призовые места в региональном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
15:13
Губернатор нацелил волгоградских силовиков и чиновников на работу в новогодние праздникиСмотреть фотографии
15:12
Замглавы администрации Волжского оставили под домашним арестомСмотреть фотографии
14:40
Топ пять небанальных подарков в год тиграСмотреть фотографии
14:27
Городу Волгоградской области выбрали нового главуСмотреть фотографии
14:13
Волгоградская область по уровню смертности от коронавируса вошла в пятерку регионов РФСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде «Облэкспертиза» купила iPhone последней модели за 110 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:31
Волгоградская школьная столовая признана одной из лучших в РоссииСмотреть фотографии
13:13
Вскрыты новые аферы при ликвидации свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
Проезд в общественном транспорте Волгограда подорожает с нового годаСмотреть фотографии
12:40
Волгоградке назначили третий штраф за вторжение в Роспотребнадзор без маскиСмотреть фотографии
12:28
Жителя Волгоградской области осудили за терроризм в интернетеСмотреть фотографии
11:57
На юге Волгограда спасли застрявшего в ограде детсада оленяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
У самолета рейса Волгоград-Москва в пути отказала одна из электронных системСмотреть фотографии
11:29
В мэрии Волгограда задумались о повышении проезда в транспортеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 