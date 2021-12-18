Автобус сбил пешехода на юге Волгограда

Происшествия 18.12.2021 12:12
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18.12.2021 12:12
Водитель автобуса «ЛиАЗ» сбил пешехода в Красноармейском районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером. Пассажирский автобус под управлением 53-летнего водителя двигался со стороны бульвара Энгельса. На проспекте Героев Сталинграда около дома №49 под колеса автобуса попал 40-летний пешеход. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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