



Жители двух домов на улице Ленина, 76 и улице Пушкина, 36 в городе Волжском, которые муниципалитет признал аварийными и подлежащими реконструкции, оказались шокированы требованием властей отремонтировать их за счёт жильцов. О нём волжане узнали из постановлений комитета по обеспечению жизнедеятельности города, копии которых появились в подъездах бывших общежитий подшипникового завода, рассказали они ИА «Высота 102».

«Наши дома действительно в крайне плохом состоянии: фундамент разрушен, дырявая потрескавшаяся крыша постоянно протекает, а на лестничных площадках нет стекол, – пояснила одна из жительниц Анастасия Моченова. – Про отопление я вообще молчу. Душ на цокольном этаже давным-давно не работает, туда проникают бомжи и там спят. Безусловно, дом давно пора было признать аварийным – он рассыпается на наших глазах! Но когда мы вчитались в постановление, то были шокированы до глубины души – что это за нонсенс такой?! Мы не раз слышали и знаем, что жильцов аварийных домов переселяют в другое жилье, но никак не обязывают их делать ремонт на свои средства».





В постановлениях №6394 и №6395 от 30 ноября 2021 года действительно указано, что «собственникам помещений… многоквартирного жилого дома в срок до 31.12.2023 выполнить мероприятия по его реконструкции за счет собственных средств в установленном действующем законодательством порядке».

«Наша семья была вынуждена переехать в это общежитие из обычной квартиры из-за сложного финансового положения: мой ребенок болен, и нам потребовалась крупная сумма на лечение, – рассказала одна из жительниц дома на улице Ленина, 76, пожелавшая остаться анонимной. – У нас каждая копейка на счету, приходится себе отказывать во всем, и такое объявление стало для меня настоящим ударом».

Между тем, в постановлении говорится о необходимости «уведомить собственников и нанимателей помещений… о принятом [комитетом] решении». Всё, чем ограничились чиновники – размещение копии в подъездах: объявлений о каких-либо собраниях или встречах с властями не было, говорят жильцы. Спустя несколько дней они сами пришли в профильное подразделение мэрии, чтобы разобраться в ситуации. Однако результат встречи их не удовлетворил – люди так и не поняли, почему они должны восстанавливать аварийное жилье за свой счет и что их ждёт, если они этого не сделают.





На редакционный запрос «Высота 102» в комитете по обеспечению жизнедеятельности города Волжский отчасти пролили свет на сложившуюся с аварийными домами ситуацию. Предъявление требований к собственникам помещений в аварийных домах о реконструкции за свой счёт в разумный срок чиновники мотивируют п. 10 ст. 32 Жилищного кодекса РФ. При этом, как выяснилось, жильцы вовсе не обязаны платить непосредственно из своего кармана.

«Обращаю внимание, что на проведение работ по реконструкции многоквартирного дома могут быть использованы не только средства собственников…, но и средства фонда капитального ремонта общего имущества, – говорится в письме, подписанном зампредседателя комитета Олесей Крошкиной. – В настоящее время комитетом… в адрес УНО «Региональный фонд капремонта» и комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области направлено письмо для разъяснения механизма использования средств фонда капитального ремонта по многоквартирным домам, расположенным по адресам: г. Волжский, пр. Ленина, д. 76, ул. Пушкина, д. 36, на проведение реконструкции».





Почему чиновники сразу не разъяснили жильцам, что провести реконструкцию можно за счет средств фонда капремонта, куда люди исправно платят, остается загадкой. А если реконструкция всё же не состоится через два года, то помещения «подлежат изъятию», то бишь людей всё-таки переселят в новое жилье или выплатят компенсацию.

«Высота 102» будет следить за судьбой этих домов.