



Более 2000 вопросов на различные темы поступило от жителей Волгоградской области на прямую линию губернатора. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на организаторов телевизионного эфира - гостелерадиокомпанию "Волгоград-ТРВ", прием обращений продолжится вплоть до старта прямой линии, которая начнется сегодня, в 14:00.

Жителей региона больше всего беспокоят коронавирус, здравоохранение и благоустройство - это самые популярные темы вопросов. Есть обращения с просьбой вернуть волгоградское время, решить транспортные вопросы, проблемы освещения улиц и отсутствия пешеходных тротуаров. Жителей села волнует отсутствие газового отопления, нормальных дорог и ситуация в АПК. В частности, беспокоят жителей региона цены на овощи.

Обращения можно направлять на почту vopros.gubernatoru34@mail.ru и приложении WhatsApp +7 927-065-15-10, а также Telegram. Чтобы подключиться к чат-боту, в поисковой строке нужно ввести "Вопрос губернатору".