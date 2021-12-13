Тонны грязи заливают парковку жилого комплекса в Волгограде











Жители жилого комплекса «Ново-Комарово» в Советском районе пожаловались на протекающий канализационный колодец, который на протяжении нескольких лет заливает придомовую территорию потоками воды и грязи. «Наши жалобы и обращения не дают никаких результатов!», - рассказали ИА «Высота 102» жильцы дома №68 по улице Академика Комарова.

По словам волгоградцев, проход к подъезду и парковка возле многоквартирного дома из-за засора канализационного колодца по 3-4 раза в год покрываются грязной жижей, однако ни управляющая компания ООО «УК Комарово», ни застройщик ООО «Пересвет-Юг», ни администрация района устранить проблему не в состоянии. «То не могут найти причину протечки, то не знают, кому принадлежит колодец из которого течет… Постоянно какие-то отговорки!», - пояснила жительница дома Наталия Просветова.





Теперь люди не могут оставить свой автомобиль на ночь на парковке, поскольку на следующий день после очередного потопа машина оказывается в озере грязи. У многих жителей жилого комплекса уже сложилось впечатление, что эта ситуация может быть кому-то выгодна. «Можно в течение года по несколько раз списывать деньги на якобы устранение этой проблемы, а самим засыпать колодец и ждать новой протечки», - предполагают уставшие от "грязевого селя" жильцы. После очередного потопа, 7 декабря, они обратились в районную администрацию. В письме им ответили, что засор канализационных систем устранен застройщиком. Также людям пообещали, что управляющая компания и застройщик приступят к работе по устранению последствий потопа при наступлении благоприятных погодных условий. Однако такой ответ не устроил жителей ЖК «Ново-Комарово». «Лучше бы починили колодец! Неужели нет возможности устранить эту проблему один раз и навсегда?», - задаются они вопросом. Разрешится ли проблема жителей дома №68 по улице Академика Комарова, пока остается неизвестным.



