В Волгоградской области бюджетникам навязывают подписку на районку

Заведующие детскими садами и директора школ Котовского района Волгоградской области пожаловались на давление со стороны местного отдела образования, где ежедневно раздают задания и требуют отчетности, не касающейся образовательной деятельности учреждений. «Такая ситуация сейчас сложилась вокруг районной газеты «Маяк », - рассказали руководители детских садов и школ редакции ИА «Высота 102».

Так, руководителям образовательных учреждений "настойчиво" рекомендуют обязать своих подчиненных оформить подписку на районную газету. В социальных сетях и по электронной почте от них требуют предоставить списки подписавшихся и не подписавшихся работников. «Причем в ответ на наши возражения о неправомерности таких требований в отделе по образованию нас чуть ли не шантажируют: мол, если подписка не будет оформлена, то из областного бюджета район не получит субсидию на содержание издания, - пояснили собеседники информагентства. - Когда мы интересуемся, при чем тут учителя и воспитатели, нам объяснили, что тогда недостающие средства на газету будут восполнены за счет недофинансирования не подписавшихся на газету образовательных организаций. Мы возмущены! » .