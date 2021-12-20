Общество

В Волгоградской области бюджетникам навязывают подписку на районку

Общество 20.12.2021 20:04
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20.12.2021 20:04


Заведующие детскими садами и директора школ Котовского района Волгоградской области пожаловались на давление со стороны местного отдела образования, где ежедневно раздают задания и требуют отчетности, не касающейся образовательной деятельности учреждений. «Такая ситуация сейчас сложилась вокруг районной газеты «Маяк», - рассказали руководители детских садов и школ редакции ИА «Высота 102».
Так, руководителям образовательных учреждений "настойчиво" рекомендуют обязать своих подчиненных оформить подписку на районную газету. В социальных сетях и по электронной почте от них требуют предоставить списки подписавшихся и не подписавшихся работников. «Причем в ответ на наши возражения о неправомерности таких требований в отделе по образованию нас чуть ли не шантажируют: мол, если подписка не будет оформлена, то из областного бюджета район не получит субсидию на содержание издания, - пояснили собеседники информагентства. - Когда мы интересуемся, при чем тут учителя и воспитатели, нам объяснили, что тогда недостающие средства на газету будут восполнены за счет недофинансирования не подписавшихся на газету образовательных организаций. Мы возмущены!».
 
«Безусловно, газета району нужна, но обеспечивать ее за счет персонала садиков и школ - это варварство!», - возмущаются директора. Руководители признались, что не хотят заставлять работников платить из своего кармана за чужие недоработки, тем более, что для некоторых и 300 рублей - это значительная сумма. «Мы хотим заниматься воспитанием и обучением детей, а не выполнять "хотелки" вышестоящего руководства, не имеющие ничего общего с нашими прямыми обязанностями», - заключили они. 
За комментарием этой ситуации ИА «Высота 102» обратилось в комитет образования и науки Волгоградской области. Вот что здесь ответили: «Редакция газеты регулярно обращается ко всем учреждениям и предприятиям Котовского района с просьбой поддержать районную газету «Маяк» в период подписной кампании. На территории района регулярно проходят дни льготной подписки для всех жителей. Для муниципальных и образовательных учреждений действует постоянная льготная подписка». Также в ведомстве добавили, что в данный момент редакция проводит уже вторую за год акцию по предоставлению бесплатной подписки всем жителям, получившим прививку от новой коронавирусной инфекции. В администрации подчеркнули, что ранее жалоб от руководителей учреждений на принуждение к подписке на районку не поступало.  

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