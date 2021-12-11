В Волгоградской области две машины протаранили столбы





Два происшествия с наездом автомобилей на опоры ЛЭП зафиксированы в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, в Михайловке 36-летняя женщина не справилась с управлением, в результате чего «ВАЗ-21102» врезался в столб на улице Обороны. Женщину госпитализировали с травмами. Во Фроловском районе похожее ДТП случилось на улице Фроловской. 18-летний водитель, управляя «Аудио 80», не учел погодных условий, выбрав небезопасную скорость, в результате авто влетело в столб. Он и его 19-летний пассажир получили травмы и попали в больницу.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

