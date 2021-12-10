В Волгоградской области отменяют 10 остановок пригородных поездов

Общество 10.12.2021 17:15
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10.12.2021 17:15
В связи с вводом нового графика движения поездов на 2021-2022 годы с 12 декабря в Волгоградской области отменяется ряд остановок для нескольких пригородных поездов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороги. Изменения коснутся поездов, следующих по маршруту Качалино – Петров Вал и обратно (без остановки на о.п. Забурунный); Волгоград-1 – Чернышков и обратно (без остановки на о.п. 200 км, о.п. 226 км, о.п. 261 км); Волгоград-1 – Суровикино и обратно (без остановки на о.п. 261 км); Петров Вал – Ильмень и обратно (без остановки на о.п. Новониколаевка, о.п. 443 км, о.п. Купцово, о.п. Мокрая Ольховка, о.п. Неткачево). Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.
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