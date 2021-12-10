Парку в Волжском присвоили имя депутата Госдумы

Общество 10.12.2021 16:55
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10.12.2021 16:55
Постановлением Волжской городской думы увековечена память депутата Государственной думы шести созывов Алевтины Викторовны Апариной. Её имя присвоено парковой зоне, расположенной в границе улиц им. Ф. Г. Логинова, Шоссейной и проспекта им. Ленина на въезде в Волжский по направлению к острову Зеленый, рассказали ИА «Высота 102» в городской думе.
С инициативой об увековечивании памяти Алевтины Апариной, долгое время возглавлявшей Волгоградский обком КПРФ, к муниципальным властям вышли члены Волгоградского областного комитета КПРФ, Волжского городского отделения КПРФ, молодые волжане – активисты ЛКСМ РФ, председатель региональной общественной организации «Союз комсомольских поколений» Галина Ильинична Хорошева, актив общественных организаций «Всероссийский женский союз «Надежда России» и «Дети войны». Инициативу поддержал и глава городского округа Игорь Воронин.
Справка. Уроженка Сталинградской области, Алевтина Апарина трудовую биографию начинала учителем в сельской школе, затем – на комсомольской и партийной работе. С 1993 года она возглавляла Волгоградский обком КПРФ, а в 1993 году была избрана депутатом первого созыва Государственной Думы РФ. Жители региона выбирали ее депутатом Госдумы шести созывов подряд.
Именно по инициативе Алевтины Апариной был учрежден праздник «День матери» и был принят закон «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также учреждена премия имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и о сохранении памятников и исторических мест Советского государства.
Скончалась Алевтина Апарина 29 декабря 2013 года после тяжелой болезни, с которой она мужественно боролась несколько лет.
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