«Ждем минус»: снежную пушку испытают на склоне у «Волгоград Арены»

Общество 10.12.2021 11:31
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10.12.2021 11:31
Склон у стадиона "Волгоград Арена" готов для зимних забав на ватрушках и ледянках, но для этого не хватает только снега. Получать его будут при помощи снежной пушки, которая заработает здесь при установлении определенной температуры воздуха. "Когда появится стабильный минус, будем включать снегогенератор", - сообщил директор парка ЦПКиО Андрей Еркин.
Для подготовки аттракциона на склоне "Волгоград Арены" были проведены земляные работы. Смонтирована трасса протяженностью около 70 метров. Рабочие оборудовали дорожки, стартовую площадку, построили лестницу.
На фото: так будет выглядеть горка на склоне у "Волгоград Арена"
Как ранее сообщалось, трассу еще украсят гирляндами и флажками, для безопасности отдыхающих по периметру установят ограждения. В летний сезон данный объект переоборудуют в водные горки с зоной для шезлонгов и видом на Волгу.
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