Общество

«Ждем минус»: снежную пушку испытают на склоне у «Волгоград Арены»

Общество 10.12.2021 11:31
0
10.12.2021 11:31


Склон у стадиона "Волгоград Арена" готов для зимних забав на ватрушках и ледянках, но для этого не хватает только снега. Получать его будут при помощи снежной пушки, которая заработает здесь при установлении определенной температуры воздуха. "Когда появится стабильный минус, будем включать снегогенератор", - сообщил директор парка ЦПКиО Андрей Еркин. 

Для подготовки аттракциона на склоне "Волгоград Арены" были проведены земляные работы. Смонтирована трасса протяженностью около 70 метров. Рабочие оборудовали дорожки, стартовую площадку, построили лестницу.

На фото: так будет выглядеть горка на склоне у "Волгоград Арена"
Как ранее сообщалось, трассу еще украсят гирляндами и флажками, для безопасности отдыхающих по периметру установят ограждения. В летний сезон данный объект переоборудуют в водные горки с зоной для шезлонгов и видом на Волгу. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
10.12.2021 11:55
Общество 10.12.2021 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 09:02
Общество 10.12.2021 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 08:25
Общество 10.12.2021 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 18:37
Общество 09.12.2021 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 16:50
Общество 09.12.2021 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 16:39
Общество 09.12.2021 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.12.2021 16:22
Общество 09.12.2021 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 15:50
Общество 09.12.2021 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 15:14
Общество 09.12.2021 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 14:10
Общество 09.12.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 13:31
Общество 09.12.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 10:18
Общество 09.12.2021 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 09:56
Общество 09.12.2021 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2021 19:33
Общество 08.12.2021 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2021 16:27
Общество 08.12.2021 16:27
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:55
Под Волгоградом логиста торговой сети оштрафовали за субпродукты с вирусомСмотреть фотографии
11:37
Интеллектуальная система речевой аналитики «Ростелекома» повысит качество клиентского сервисаСмотреть фотографии
11:31
«Ждем минус»: снежную пушку испытают на склоне у «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области уже двое рабочих погибли при схожих обстоятельствахСмотреть фотографии
10:44
Полувековой рекорд по теплу побит в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии «Приоритет-2021»Смотреть фотографии
10:44
Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде засияла гирляндами самая высокая елкаСмотреть фотографии
09:32
Отстранена от работы заместитель главврача больницы №25 в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:02
За 2021 год цены на бензин в Волгоградской области выросли на 4 рубляСмотреть фотографии
08:59
Практика внедрения профессиональных стандартов в АО «КАУСТИК» признана лучшей в ЮФОСмотреть фотографии
08:25
У непривитых волгоградцев остался один день для сохранения работыСмотреть фотографии
19:42
«Коррупция всех победит!»: волгоградцы высказались о борьбе с невидимой угрозойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
В Волгограде омолодят танк Т-34 на площади у завода-банкротаСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области вынесли приговор троице, обокравшей 24 пенсионераСмотреть фотографии
17:06
Приговор застройщику ЖК "Адмиралтейский" и ЖК "Династия" вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:50
Зараженную АЧС колбасу из Мордовии уничтожат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:39
Центр электронного образования ВолгГМУ вошел в число лучших практик РоссииСмотреть фотографии
16:22
Кому мороз, а Волгограду – моросьСмотреть фотографии
15:50
«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколенияСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде резко подорожали автомобилиСмотреть фотографии
15:32
Дело о неудачной попытке украсть нефть передали в суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:14
Решительную и смелую блондинку в погонах в Волгограде наградили за успешную операциюСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
В Волгограде двое рабочих сдали угнанные КАМАЗы на металлоломСмотреть фотографии
14:11
Завершился Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателейСмотреть фотографии
14:10
Из Волгограда в Москву в новогодние праздники отправятся шесть дополнительных поездовСмотреть фотографии
13:37
Коронавирус убил еще 35 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:31
Волгоградцам грозит транспортный коллапс после усечения маршрутовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Учебно-боевой самолет под Волгоградом подал сигнал о проблеме с кислородомСмотреть фотографии
12:43
Волга-Раст-Октава проведет уроки безопасности «ŠKODA Кроха» в 54-й школе ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 