Центр электронного образования ВолгГМУ вошел в число лучших практик России





В Москве на XIV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество-2021» подведены итоги развития системы российского здравоохранения в уходящем году.

Руководители профильных министерств и ведомств со всей страны, врачи, политики и парламентарии обсудили вопросы совершенствования государственной политики в области охраны здоровья граждан, в частности, организацию контроля и повышение качества оказания медицинской помощи, а также обеспечение её доступности для населения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что, несмотря на то, что вопросы оказания помощи при новой коронавирусной инфекции все еще стоят на первом месте, необходимо двигаться вперед для достижения национальных целей, главная из которых - сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

В рамках конференции прозвучал доклад руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, которая представила лучшие практики внедренные в системе здравоохранения в 2021 году. Волгоградская область была отмечена как регион, реализовавший уникальный проект по созданию Центра электронного медицинского образования на базе государственного медицинского университета. В центре применяются симуляционные технологии при подготовке врачей, реализована интерактивная многоуровневая система обучения с применением дистанционных технологий.

«COVID-19 стал своеобразным «стресс-тестом» для системы здравоохранения, потребовав совершенно иных подходов в условиях сложной эпидемиологической ситуации, учитывающих новые требования к подготовке медицинского персонала в связи с массированным перепрофилированием коечного фонда. Осложняло ситуацию то обстоятельство, что возникшие проблемы требовалось решить оперативно, в течение ограниченного промежутка времени – не более месяца. В значительной мере успешное решение поставленных задач стало возможным благодаря применению инновационных подходов при обучении и переподготовке медицинского персонала», - прокомментировал высокую оценку главы федерального ведомства ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

В библиотеку лучших практик Росздравнадзор также включил опыт Курской области по созданию системы централизованного мониторинга пациентов, принимающих непростые антикоагулянты, систему «Телекардиолог», позволяющую проводить виртуальные обходы кардиологических больных в Тульской области и проект «Рейс здоровья», повышающий доступность профилактических медицинских мероприятий в республике Хакасия.

Напомним, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова побывала в Центре электронного медицинского образования Волгоградского государственного медицинского университета в июле 2021 года. Глава ведомства провела на базе ЦЭМО рабочее совещание с руководителями территориальных органов надзорного ведомства юга России.

Алла Самойлова отметила, что Центр может стать ведущей площадкой для обмена опытом для врачей всего Южного федерального округа.

«Мы с вами здесь для того, чтобы обмениваться опытом, брать образовательный компонент, у кого-то диагностический, а у кого-то лечебный. И те передовые практики, которые вы сегодня продемонстрировали, я считаю, что они очень важны и их нужно применять», - сказала в ходе пребывания в Волгоградском государственном медицинском университете глава Росздравнадзора.



