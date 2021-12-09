Кому мороз, а Волгограду – морось





Обстановка на дорогах Волгоградской области осложнится из-за ухудшения погодных условий. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, сегодня ночью и утром в отдельных районах региона пройдет снег, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ожидаются также гололед и изморозь. Из-за тумана ухудшится видимость на дорогах до 100 метров. При этом дневные и ночные температуры воздуха будут ниже нуля.

А вот волгоградцам снега снова не видать. Что точно будет, так это морось и туман. Ночью ожидается нулевая температура, а днем – плюсовая.



