Кому мороз, а Волгограду – морось

Общество 09.12.2021 16:22
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09.12.2021 16:22
Обстановка на дорогах Волгоградской области осложнится из-за ухудшения погодных условий. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, сегодня ночью и утром в отдельных районах региона пройдет снег, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ожидаются также гололед и изморозь. Из-за тумана ухудшится видимость на дорогах до 100 метров. При этом дневные и ночные температуры воздуха будут ниже нуля.
А вот волгоградцам снега снова не видать. Что точно будет, так это морось и туман. Ночью ожидается нулевая температура, а днем – плюсовая.
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