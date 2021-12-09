В Волгограде резко подорожали автомобили





Резкий рост цен на автомобили зафиксирован в Волгоградской области за последние дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, средняя стоимость отечественных автомобилей составила по последним данным около 723 тысяч рублей. Это почти на 28 тысяч больше, чем было на предыдущей неделе. Рост составил более 4%. Подорожали также машины импортного производства – на 1,22%. В настоящее время средняя стоимость иномарок составляет 1 миллион 383 тысячи рублей. На предыдущей неделе они стоили в среднем на 16 тысяч рублей меньше.



