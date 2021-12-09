



Для обеспечения перевозки пассажиров в новогодние и рождественские праздничные дни назначены дополнительные поезда дальнего следования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, из Волгограда в Москву отправятся шесть таких составов. Т ак, поезд №485/486 Волгоград – Москва отправится из Волгограда 28,29 декабря 2021 года и 6,8,9 января 2022 года в 6:35. В Москву поезда прибудут на следующие сутки в 5:48. Поезд №555/256 Волгоград – Москва отправится из города на Волге 29 декабря 2021 года в 5:14, а прибудет в столицу на следующие сутки в 5:00.



