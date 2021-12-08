В УФСПП отреагировали на визит волгоградки в противогазе





В УФСПП по Волгоградской области прокомментировали визит волгоградки к старшему судебному приставу Советского района в противогазе. Как сообщает ИА «Высота 102», в ведомстве отреагировали на резонансный случай, который произошел на днях, когда на личный прием к старшему судебному приставу Советского района Давиду Артуньянцу пришла жительница города в противогазе. «При досмотре личных вещей гражданки, явившейся на прием к должностному лицу по личным вопросам, касающимся законодательства об исполнительном производстве, запрещенных к проносу в здание подразделения судебных приставов управления предметов не обнаружено», - пояснили в УФСПП по Волгоградской области. Здесь также напомнили, что «некоторые граждане из группы активистов, публично выражающих протест программе вакцинации в сложный эпидемиологический период всеобщей борьбы с новой коронавирусной инфекцией, привлечены к административной ответственности по решению суда за провокационные действия».

Напомним, в интернете появилось видео посещения кабинета старшего судебного пристава Советского района женщиной в противогазе. Ранее группа активистов побывала в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, где пытались проверить наличие QR-кода и масок у главы ведомства и сотрудников учреждения. Затем их оштрафовали по решениям судов. Одна из активисток Оксана Саянова пришла на заседание в Центральный районный суд также в противогазе.



