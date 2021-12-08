Происшествия 08.12.2021 11:23
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08.12.2021 11:23
Сотрудники полиции обнаружили в машине 21-летнего местного жителя партию суррогатного алкоголя в Новониколаевском районе Волгоградской области. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД.
В ходе несения службы сотрудники ДПС на автодороге в Новониколаевском районе остановили молодого водителя на ВАЗ-2110 . В багажнике его машины полицейские обнаружили 80 бутылок спиртосодержащей жидкости без акцизных марок и сопроводительных документов. Алкоголь конфисковали и направили на исследования экспертно-криминалистический центр областного Главка МВД. Сейчас полицейские выясняют, где был приобретен алкоголь с явными признаками подделки, а также устанавливают возможные места его сбыта.
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