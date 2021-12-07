ЦИК РФ предложила оставить Виктора Черячукина главой облизбиркома на второй срок

Общество 07.12.2021 15:35
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07.12.2021 15:35
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предложила новому составу избирательной комиссии Волгоградской области кандидатуру Виктора Черячукина, действующего главу облизбиркома, для избрания его на должность председателя областного избиркома до 2026 года. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО. Напомним, Виктор Черячукин возглавляет обизбирком с 2016 года. Ранее он работал начальником государственно-правового управления аппарата губернатора Волгоградской области.
В соответствии с законодательством председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации избирается из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК России, пояснили в облизбиркоме.
Между тем, уже завтра истекает пятилетний срок полномочий избирательной комиссии Волгоградской области нынешнего состава. Напомним, облизбирком состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Семь кандидатур уже утверждены облдумой, еще 7 - губернатором. Предложения о кандидатах в члены облизбиркома подавали в регпарламент политические партии, общественные объединения и представительные органы муниципальных образований. При этом в соответствии с законодательством представители парламентских партий должны составлять не менее половины состава комиссии, а два члена ИКВО назначаются по рекомендации центризбиркома.
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