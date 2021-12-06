



Жители Волгограда увлеклись онлайн-образованием: кто-то хочет получить новую профессию, а кто-то «прокачать» имеющиеся навыки. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив с помощью bigdata обезличенные данные по трафику с сайтов дистанционного обучения.

Самым «качающим» месяцем для онлайн-обучения стал январь – длинные праздники, сохранение некоторых ограничений и холодная погода вынуждали волгоградцев оставаться дома. Абоненты МегаФона потратили это время с пользой для себя, занявшись самообразованием и саморазвитием. В 2021 году, по сравнению с доковидным периодом,популярность онлайн-курсов выросла в 17 раз.

Треть трафика - 33 % жители Волгоградской области расходуют на сайты, где предлагаются курсы по повышению квалификации для бухгалтеров, экономистов, менеджеров по продажам и HR-специалистов. Второе место и 31 % интернет-трафика заняли порталы школьного дистанционного образования. Также абонентам интересны курсы,готовые обучить новой профессии -таргетолог, гейм и моушн-дизайнер, дата-инженер, менеджер по маркетплейсам.На них приходится 20 % интернет-активности.

Популярны и порталы по изучению иностранных языков,там абоненты расходуют 13 % трафика. Для многих владение дополнительным языком - полезный профессиональный навык. В условиях глобализации рынка, когда все чаще приходится взаимодействовать с иностранными клиентами и партнерами, такие знания становятся базовыми. А любители путешествовать, прокачав свой английский, чувствуют себя в другой стране более свободно.

Абоненты МегаФона имеют возможность учиться дистанционно независимо от места своего проживания – в крупном городе или небольшом селе. Высокие скорости мобильного интернета позволяют просматривать обучающие видео и участвовать в онлайн-вебинарах и встречах. По данным международного агентства Ookla, средняя скорость интернета МегаФона в Волгоградской области в 2021 году равна 25,6 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 120 тысяч тестов, проведенных в сетях всех операторов связи.



