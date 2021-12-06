Общество

У волгоградских перевозчиков аннулировали лицензии в Москве и Подмосковье

Общество 06.12.2021 09:50
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06.12.2021 09:50


Арбитражный суд Волгоградской области аннулировал разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Москвы и Московской области, выданные ранее на автомобили двух волгоградских предпринимателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные решения, по заявлению Московской административной дорожной инспекции аннулирована лицензия на перевозки в Москве у индивидуального предпринимателя Игоря Сидельникова. Ранее его привлекали к административной ответственности за отсутствие цветографической схемы и опознавательного фонаря легкового такси на крыше транспортного средства марки KIA RIO. Нарушения были выявлены неоднократно.
Также удовлетворено заявление министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области об аннулировании разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, выданное в июне 2021 года индивидуальному предпринимателю Радику Хачатрян. Он также был ранее привлечен к административной ответственности за то, что к управлению автомобилем KIA К5 был допущен водитель, не имеющий общего 3-летнего водительского стажа в соответствии с российским национальным водительским удостоверением. 
В документах поясняется, что согласно пункту 3 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. Т.е в данном случае аннулированы лицензии на два автомобиля предпринимателей. 
Решения не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

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