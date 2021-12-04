Ковид-пациенты в Волгоградской области массово идут на поправку

Covid-19 04.12.2021 12:29
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04.12.2021 12:29
За минувшие в Волгоградской области выздоровело 853 человека – это рекордный показатель за последнее время, сообщает федеральный оперативный штаб. Днем ранее в регионе от COVID-19 вылечились 841 человек. Отметим, что с 30 ноября в Волгоградской области наблюдается значительное увеличение числа выздоровевших. Тогда произошел рост с 463 до 647 человек, а сейчас в сутки наблюдается уже больше 800 выздоровевших. Сейчас их число почти в два раза превышает суточную заболеваемость. Так, COVID-19 за сутки был обнаружен у 436 жителей региона. Скончались 37 человек. Всего этот вирус погубил 4721 жителя Волгоградской области.
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