«Россети Юг» восстановили энергоснабжение в Дзержинском районе Волгограда

Общество 03.12.2021 21:41 Новости компаний
0
03.12.2021 21:41 Новости компаний
Оперативные бригады компании «Россети Юг» восстановили энергоснабжение потребителей Дзержинского района г. Волгограда.
Напомним, что локальное ограничение в подаче электричества в одном из районов города произошло в результате технологического нарушения на оборудовании подстанции. Специалисты «Россети Юг» оперативно выехали на место происшествия и незамедлительно приступили к ремонтным работам. Социально значимые объекты были оперативно запитаны от резервных источников в первую очередь. Работы не прекращались ни на минуты даже с наступлением темноты.
В настоящее время все потребители обеспечены электроэнергией. Как сообщили ИА "Высота 102" жители района, после включения света люди хлопали из окон и кричали "спасибо".
Энергетики продолжают работы по восстановлению оборудования подстанции.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.
Реклама
В поселке Ангарский в Волгограде дали свет после аварии на подстанции03.12.2021 21:16
Общество 03.12.2021 21:16
«Обиженных огромное количество»: известный тренер выиграл суд у главы волгоградского облкомспорта03.12.2021 19:39
Общество 03.12.2021 19:39
Здание ВТЗ украсил мурал на экологическую тему03.12.2021 17:50
Общество 03.12.2021 17:50
В супермаркетах Волгоградской области нашли продукты с АЧС03.12.2021 16:15
Общество 03.12.2021 16:15
В Волгограде благоустроят две пешеходные улицы у Комсомольского сада03.12.2021 15:21
Общество 03.12.2021 15:21
«Кем быть?»: ВолГУ приглашает абитуриентов на Дни открытых дверей и сдать пробные ЕГЭ03.12.2021 14:51
Общество 03.12.2021 14:51
Жителям поселка в Волгограде возвращают свет и тепло после аварии на подстанции03.12.2021 14:50
Общество 03.12.2021 14:50
Завершился региональный этап Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей03.12.2021 12:38
Общество 03.12.2021 12:38
Бочаров провел совещание из-за инцидента на подстанции в Волгограде03.12.2021 12:07
Общество 03.12.2021 12:07
Ушла за мужем: привитая председатель гордумы в Волгоградской области умерла через месяц после ковида03.12.2021 10:50
Общество 03.12.2021 10:50
Успехи сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечены дипломом победителя Х Премии МИРа03.12.2021 10:28
Общество 03.12.2021 10:28
Энергетики «Россети Юг» подключают потребителей Дзержинского района Волгограда по резервным схемам03.12.2021 09:54
Общество 03.12.2021 09:54
Напротив стадиона «Волгоград Арена» установили 22-метровую елку03.12.2021 08:29
Общество 03.12.2021 08:29
Вторая за год тройня родилась в Волгоградской области02.12.2021 20:36
Общество 02.12.2021 20:36
Полный инклюзив: «Ростелеком» подвел итоги образовательного проекта для особенных подростков02.12.2021 16:41
Общество 02.12.2021 16:41
Реклама