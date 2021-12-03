Общество

«Россети Юг» восстановили энергоснабжение в Дзержинском районе Волгограда

Общество 03.12.2021 21:41 Новости компаний
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03.12.2021 21:41 Новости компаний


Оперативные бригады компании «Россети Юг» восстановили энергоснабжение потребителей Дзержинского района г. Волгограда.
Напомним, что локальное ограничение в подаче электричества в одном из районов города произошло в результате технологического нарушения на оборудовании подстанции. Специалисты «Россети Юг» оперативно выехали на место происшествия и незамедлительно приступили к ремонтным работам. Социально значимые объекты были оперативно запитаны от резервных источников в первую очередь. Работы не прекращались ни на минуты даже с наступлением темноты.
В настоящее время все потребители обеспечены электроэнергией. Как сообщили ИА "Высота 102" жители района, после включения света люди хлопали из окон и кричали "спасибо".
Энергетики продолжают работы по восстановлению оборудования подстанции.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

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