В супермаркетах Волгоградской области нашли продукты с АЧС

Общество 03.12.2021 16:15
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03.12.2021 16:15
Карантин по африканской чуме свиней на 23 дня установлен в Волжском из-за обнаружения инфицированных продуктов свиноводства. Соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102».
Очаги АЧС были обнаружены в холодильных камерах на улице 40 лет Победы, 69а и улице Химиков,1 литер А в Волжском. По этим адресам находятся супермаркеты двух федеральных сетей розничной торговли. Как пояснили ИА "Высота 102" в комитете ветеринарии Волгоградской области, общий вес выявленной продукции составил около 3 килограммов. Она была произведена и завезена в Волгоградскую область из другого субъекта. Необходимые ограничения введены точечно - только в подсобном помещении в холодильном оборудовании. По данным информагентства, зараженная продукция находилась на складах и на полки магазинов не попала. Весь инфицированный товар будет изъят и уничтожен. Посещать холодильные камеры на время карантина могут только специалисты ветслужбы и привлеченный к ликвидации персонал. Также запрещен вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма.
Напомним, для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Однако распространение вируса среди животных может привести к серьезным экономическим потерям, поэтому важно строго соблюдать профилактические меры.
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