



Ближайшая встреча пройдет в это воскресенье, 5 декабря.

Подробную программу Дней открытых дверей можно посмотреть на сайте университета.

Три воскресенья подряд в Волгоградском государственном университете проходит Марафон Дней открытых дверей - 21, 28 ноября и 5 декабря. Для потенциальных студентов и их родителей в университете в эти дни организованы встречи с директорами институтов и заведующими кафедрами. Те, кто не могут посетить мероприятия лично, подключаются онлайн и смотрят прямые трансляции, доступные в официальной группе в социальной сети Вконтакте.





21 и 28 ноября свои направления подготовки презентовали институт математики и информационных технологий и институт экономики и управления, а также институт естественных наук, институт приоритетных технологий и институт истории, международных отношений и социальных технологий. На встречах можно было получить информацию о правилах приема 2022 года, особенностях учебного процесса и перспективах дальнейшего трудоустройства.





«У нас жизнь очень быстрая, и чем раньше человек понимает, что он хочет, тем лучше, ведь он имеет больше времени на исправление ошибок, – говорит о плюсах раннего профориентирования доцент кафедры экологии и природопользования Николай Онистратенко. – За то время, пока студент занимается наукой в ВолГУ под руководством научных руководителей, он успевает получить больше полезной информации, овладеть большим количеством навыков, умений, естественно, он выйдет с более богатым багажом знаний и умений. Соответственно, лучше пораньше начинать искать дело, которым ты хочешь заниматься всю жизнь».





Одновременно в стенах ВолГУ проходит фестиваль науки «NAUKA 0+», в рамках которого ученые и студенты ВолГУ рассказывают о научных достижениях университета в игровом формате: проводят мастер-классы, викторины и квесты, организуют экспозиции. Такие мероприятия могут помочь школьникам понять, какая область исследования им больше по душе.

5 декабря. Абитуриентам расскажут о ряде направлений подготовки института права и института филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ. С программой Следующий День открытых дверей состоитсяАбитуриентам расскажут о ряде направлений подготовки института права и института филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ. С программой можно ознакомиться на сайте

Хочешь стать профессиональным юристом, журналистом, переводчиком? Приходи на День открытых дверей и узнаешь всю информацию о вопросах, связанных с поступлением, о последующем обучении, студенческой жизни, возможности проживания в общежитии и перспективах трудоустройства после получения диплома.

Кстати, В ВолГУ помогут подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ

Как? Написав пробный ЕГЭ!

В декабре в университете проведут пробные ЕГЭ в очном формате по предметам инженерно-технического цикла:

Информатика – 12 декабря, начало экзамена в 11:00,

Математика – 19 декабря, начало экзамена в 11:00,

Физика – 16 января 2022, начало экзамена в 11:00.

Необходимо прийти в университет за час до начала экзамена!

Адрес: пр. Университетский, 100 (здание Научной библиотеки ВолГУ)

Бланки согласий на обработку персональных данных (за несовершеннолетних детей – заполняют родители) доступны по ссылкам:

Подумай о профессии заранее – приходи в ВолГУ!

ВолГУ – хорошее начало!







