Общество 03.12.2021 14:51
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03.12.2021 14:51
Ближайшая встреча пройдет в это воскресенье, 5 декабря.
Подробную программу Дней открытых дверей можно посмотреть на сайте университета.
Три воскресенья подряд в Волгоградском государственном университете проходит Марафон Дней открытых дверей - 21, 28 ноября и 5 декабря. Для потенциальных студентов и их родителей в университете в эти дни организованы встречи с директорами институтов и заведующими кафедрами. Те, кто не могут посетить мероприятия лично, подключаются онлайн и смотрят прямые трансляции, доступные в официальной группе в социальной сети Вконтакте.
21 и 28 ноября свои направления подготовки презентовали институт математики и информационных технологий и институт экономики и управления, а также институт естественных наук, институт приоритетных технологий и институт истории, международных отношений и социальных технологий. На встречах можно было получить информацию о правилах приема 2022 года, особенностях учебного процесса и перспективах дальнейшего трудоустройства.
«У нас жизнь очень быстрая, и чем раньше человек понимает, что он хочет, тем лучше, ведь он имеет больше времени на исправление ошибок, – говорит о плюсах раннего профориентирования доцент кафедры экологии и природопользования Николай Онистратенко. – За то время, пока студент занимается наукой в ВолГУ под руководством научных руководителей, он успевает получить больше полезной информации, овладеть большим количеством навыков, умений, естественно, он выйдет с более богатым багажом знаний и умений. Соответственно, лучше пораньше начинать искать дело, которым ты хочешь заниматься всю жизнь».
Одновременно в стенах ВолГУ проходит фестиваль науки «NAUKA 0+», в рамках которого ученые и студенты ВолГУ рассказывают о научных достижениях университета в игровом формате: проводят мастер-классы, викторины и квесты, организуют экспозиции. Такие мероприятия могут помочь школьникам понять, какая область исследования им больше по душе.
Следующий День открытых дверей состоится 5 декабря. Абитуриентам расскажут о ряде направлений подготовки института права и института филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ. С программой можно ознакомиться на сайте.
Хочешь стать профессиональным юристом, журналистом, переводчиком? Приходи на День открытых дверей и узнаешь всю информацию о вопросах, связанных с поступлением, о последующем обучении, студенческой жизни, возможности проживания в общежитии и перспективах трудоустройства после получения диплома.
Кстати, В ВолГУ помогут подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ
Как? Написав пробный ЕГЭ!
В декабре в университете проведут пробные ЕГЭ в очном формате по предметам инженерно-технического цикла:
Информатика – 12 декабря, начало экзамена в 11:00,
Математика – 19 декабря, начало экзамена в 11:00,
Физика – 16 января 2022, начало экзамена в 11:00.
Необходимо прийти в университет за час до начала экзамена!
Предварительная регистрация по ссылке: https://forms.gle/23GLcusyyo1jfNZu6
Адрес: пр. Университетский, 100 (здание Научной библиотеки ВолГУ)
Бланки согласий на обработку персональных данных (за несовершеннолетних детей – заполняют родители) доступны по ссылкам:
Подумай о профессии заранее – приходи в ВолГУ!
ВолГУ – хорошее начало!
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