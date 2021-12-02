Общество 02.12.2021 16:41
0
02.12.2021 16:41
«Ростелеком» и инклюзивный театр «Теплые артисты» в Волгограде завершили социально-образовательный проект «Творить, чтобы жить» для особенных подростков. Его итогом стала премьера спектакля «Летучий корабль. Зимняя сказка» на сцене Волгоградского областного театра кукол. Увидеть постановку смогли дети из многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, «Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию спектакля со сцены театра, обеспечив необходимую оптическую инфраструктуру и техническое сопровождение. Благодаря цифровым решениям постановку зрители могли смотреть на YouTube-канале «Цифровой Юг», а также на сайтах театра «Теплые артисты» и Волгоградского театра кукол.
«Ребята стали для других примером настойчивости, упорства, целеустремленности, того, что не нужно опускать руки, а можно и нужно делать, творить, нести и дарить творчество людям, не бояться быть непринятым и непонятым. А самое главное, что проект смог дать его участникам и их родителям — это уверенность в себе и в том, что у таких детей есть будущее. Мы искренне благодарим “Ростелеком” за неравнодушие, возможность наших артистов учиться новому и осваивать актерское мастерство под руководством профессионалов, а особенно за то, что большое число людей смогли увидеть этот спектакль и проникнуться его теплом, искренней игрой наших ребят», — отметила Юлия Фоторная, руководитель инклюзивного театра «Теплые Артисты».
Совместный проект национального провайдера и инклюзивного театра, направленный на содействие дополнительному образованию, социальной адаптации и интеграции подростков с особенностями здоровья и развития, был запущен в марте 2021 года. В нем приняли участие 20 ребят из труппы «Теплые артисты». На протяжении десяти месяцев юные артисты профессионально обучались актерскому мастерству и готовили спектакль, а также занимались декоративно-прикладным творчеством. Для них организаторы проводили творческие мастерские, мастер-классы, экскурсии и тренинги.
«Мы постоянно расширяем рамки социальной деятельности нашей компании, поддерживаем образовательные, творческие, молодежные инициативы. Особенно значимо, что в канун Нового года подвел итог своей работы очень важный по содержанию и направленности проект, показавший волгоградцам, что дети с ограничениями здоровья — очень творческие, открытые и способны на большие созидательные дела. Проникновенная игра особенных актеров и восторженный отклик зрителей — самое лучшее подтверждение необходимости поддержки таких начинаний», — резюмировал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Такие проекты очень нужны Волгоградскому региону, их социальная значимость поистине огромна. Они не только демонстрируют возможности инклюзивного образования и включения в активную жизнь посредством творческой деятельности ребят с ограниченными возможностями здоровья, но и напоминают о социальной ответственности бизнеса, власти, каждого жителя, призывая быть гуманнее, добрее, неравнодушнее. Подобные инициативы необходимо популяризировать, расширяя их границы и привлекая как можно больше особых деток к участию, бережно устанавливая созвучие их внутреннего мира с большой социальной средой и позволяя раскрывать таланты», — подчеркнул Станислав Малых, председатель комитета культуры Волгоградской области.
В завершении выступления особенные артисты подарили юным зрителям памятные сувениры, сделанные своими руками, а организаторы в свою очередь поздравили участников с окончанием проекта и вручили подарки, а также праздничный торт с надписью «Творить, чтобы жить».
Реклама
Мужчину осудили за срубленный дуб в Волго-Ахтубинской пойме02.12.2021 13:52
Общество 02.12.2021 13:52
Волгоградский суд признал законным отстранение от работы педагогов за отказ от прививки02.12.2021 12:44
Общество 02.12.2021 12:44
Волгоградский журналист скончался на 68-ом году жизни от инфаркта02.12.2021 12:35
Общество 02.12.2021 12:35
В Волжском неизвестный благотворитель накормил горячей кашей малоимущих02.12.2021 11:26
Общество 02.12.2021 11:26
Очередную высотку проблемного ЖК «Парк Европейский» достроили в Волгограде02.12.2021 11:04
Общество 02.12.2021 11:04
Муниципальным чиновникам Волгоградской области повысят зарплату02.12.2021 10:34
Общество 02.12.2021 10:34
Волгоградский облздрав не смог озвучить данные о смертности среди привитых01.12.2021 19:44
Общество 01.12.2021 19:44
Юных пациентов волгоградских больниц завалили коробками с витаминами01.12.2021 17:59
Общество 01.12.2021 17:59
Ковидный госпиталь в Волгограде подает в суд из-за фейка о смерти пациента01.12.2021 17:18
Общество 01.12.2021 17:18
Участница проверки QR-кода у главы Роспотребнадзора в Волгограде пришла в суд в противогазе01.12.2021 16:25
Общество 01.12.2021 16:25
ЦРБ в Волгоградской области «нарвалась» на протокол за невыдачу результатов ПЦР-теста01.12.2021 15:45
Общество 01.12.2021 15:45
В селе под Волгоградом объявили карантин из-за бешеной лисицы01.12.2021 14:02
Общество 01.12.2021 14:02
В Волгограде прикрыли спортбар из-за нарушения антиковидных требований01.12.2021 13:08
Общество 01.12.2021 13:08
Единороссы за год засадят Волгоградскую область юбилейными елями01.12.2021 12:16
Общество 01.12.2021 12:16
Депутаты Волгоградской облдумы поддержали закон о QR-кодах01.12.2021 11:27
Общество 01.12.2021 11:27
Реклама