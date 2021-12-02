В Волгограде сын-алкоголик убил мать и продолжил пьянку (ВИДЕО)

Расследования 02.12.2021 14:11
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02.12.2021 14:11
Безработный житель Волгограда подозревается в причинении смертельных травм своей пожилой матери. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, 43-летний мужчина задержан. Следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу.
Установлено, что подозреваемый злоупотреблял алкоголем, не работал и жил на пенсию 63-летней матери. 30 ноября он поссорился с матерью и избил ее. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. При этом мужчина не вызвал сотрудников скорой медицинской помощи, а продолжил распивать спиртные напитки. В правоохранительные органы обратились соседи, которые услышали крики женщины.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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