В Волгограде сын-алкоголик убил мать и продолжил пьянку (ВИДЕО)











Безработный житель Волгограда подозревается в причинении смертельных травм своей пожилой матери. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, 43-летний мужчина задержан. Следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу.





Установлено, что подозреваемый злоупотреблял алкоголем, не работал и жил на пенсию 63-летней матери. 30 ноября он поссорился с матерью и избил ее. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. При этом мужчина не вызвал сотрудников скорой медицинской помощи, а продолжил распивать спиртные напитки. В правоохранительные органы обратились соседи, которые услышали крики женщины.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).