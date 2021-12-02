В Волжском неизвестный благотворитель накормил горячей кашей малоимущих

Общество 02.12.2021 11:26
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02.12.2021 11:26
В Волжском Волгоградской области возобновили раздачу горячего питания бездомным и малоимущим жителям города. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель фонда «Благо Дарю» Сергей Любимов, это удалось благодаря помощи спонсора, который перечислил средства на счет фонда для закупки продуктов питания. «Это было настоящее чудо. Полгода мы не работали, потому что не было денег. К кому я только не обращался за помощью – и к руководителям предприятий, организаций, бизнесменам, никто не откликался. Я уже руки опустил. И вдруг на почту приходит письмо от неизвестного человека. Он спросил, как у нас обстоят дела с раздачей горячего питания. Я сказал, что нет денег. А через два дня на счет фонда пришел от него платеж. Неизвестный благотворитель отказался назвать свое имя. Единственное, что мы о нем знаем – что он житель Волгоградской области», - рассказал Сергей Любимов.
Директор фонда и волонтёры в течении трёх дней обновили санитарные книжки, подтверждение о вакцинации и QR-коды у директора и волонтёров были в наличии, и в традиционном месте на улице Мира, 48т в 18-ом микрорайоне вновь аппетитно запахло едой. Порцию ароматной гречневой каши с овощами и натуральными специями, горячий черный чай и хлеб получали все, кто подходил к пункту раздачи. Всего было роздано 130 порций каши и шесть литров чая.
«Мы никогда не спрашиваем подтверждения, что человек нуждается. Еду брали все, кто хотел. Некоторые относили по несколько порций своим одиноким соседям, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома. Кто-то останавливался, чтобы просто сказать спасибо. И эти слова грели душу лучше горячей еды», - признались волонтеры.
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