Covid-19 01.12.2021 12:39
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01.12.2021 12:39
Высокая смертность на фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в Волгоградской области. Как сообщает федеральный оперативный штаб, с 28 ноября в регионе отмечается снижение числа заболевших COVID-19. За прошедшие сутки вирус был выявлен у 443 человек - на пять меньше, чем днем ранее. Смертность по-прежнему остается высокой: еще 36 человек не смогли справиться с болезнью. Сутками ранее сообщалось о 37 погибших от вируса.
Всего от коронавируса в регионе скончались 4610 жителей.
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